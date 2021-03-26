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بالمواعيد.. خريطة مواعيد المقاهي والمطاعم والمولات في رمضان

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
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يتساءل الكثير من المواطنون وخاصة أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات فضلًا عن أصحاب المولات والورش والأنشطة الأخرى، حول مواعيد الفتح والغلق خلال شهر رمضان الكريم.

وتكشف "الفجر"، في السطور التالية التفاصيل الكاملة:

- انتظام مواعيد الفتح والغلق للمنشآت دون أي تعديل إلى أن يصدر أي قرار من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

لا صحة عما يتردد عن غلق الكافيهات والمقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان، حيث تعمل تلك الأنشطة غالبا في الفترة المسائية خلال الشهر الكريم مع استمرار حظر الشيشة للوقاية من كورونا.

- تفتح المحال التجارية والمولات من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء وحتى 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تجرى زيادة فترة الفتح ساعة يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتغلق الساعة 11 مساء شتاء، و12 منتصف الليل صيفا، وتم تحديد أشهر الصيف من آخر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من سبتمبر من كل عام.

- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فتبدأ من الخامسة صباحاً وتغلق الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، والواحدة صباحاً خلال الصيف، على أن يتمّ زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة بحيث تُغلق الساعة الواحدة صباحاً.

- استمرار خدمة توصيل الطلبات بالمنازل 24 ساعة، مع فتح جميع الورش والحرف يوميا من 8 صباحًا إلى  6 مساء خلال فصل الشتاء وتغلق 7 مساء خلال فصل الصيف، باستثناء الصيدليات والمخابز والأفران ومحال البقالة، والسوبر ماركت مع مراعاة أنشطة أسواق الجملة ومحال بيع الفاكهة والخضراوات والدواجن.

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مواعيد المقاهي مواعيد المحلات رمضان بوابة الفجر الفجر

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