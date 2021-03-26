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رانيا يوسف تنعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نعت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ضحايا حادث قطاري سوهاج.


وكتبت رانيا يوسف: "‏‏خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار سوهاج، إنا لله وإنا إليه راجعون".


في سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء والجهات المعنية بسرعة تقديم العلاج لمصابي قطار سوهاج، واتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".


وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلًا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.


كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.


كما أعلنت هيئة السكك الحديدية، منذ قليل، بيانًا إعلاميًا عن واقعة حادث تصادم قطاري سوهاج.

وجاء البيان، قائلًا: "أثناء مسير قطار 157 مميز "الأقصر الإسكندرية" ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.


وأضاف البيان بالقول: "في هذه الأثناء، وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف "أسوان- القاهرة" سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.


وجاري حصر الوفيات والإصابات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين الى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

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