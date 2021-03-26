البحوث الإسلامية» ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج



نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم، إثر تصادم قطارين بمركز «طهطا» في محافظة سوهاج، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.



ويتقدم الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، داعيًا الله -عزَّ وجلَّ- أن ينزل برد سكينته عليهم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.