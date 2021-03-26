



تردد قناة بي ان سبورت الجديد 2021 الناقلة لاحداث مباريات كاس أمم افريقيا (مباريات منتخب مصر)





تردد قناة بي ان سبورت 2021، يبقي الجميع في حالة من القلق والتوتر لمعرفة نتيجة مباراة المنتخب المصري ومنتخب كينيا الوطني، وذلك في مقابلة قوية بين فريقين من أهم الفرق الدولية، حيث يتسائلون في الوقت الحالي عن تردد قناة بي ان سبورت لمعرفة أحداث المباراة عبر شاشتها بتقنية عالية الجودة، حيث تقوم قناة بي ان سبورت بنقل أحداث مباريات كاس امم افريقيا لعام 2022، فهي من القنوات المختارة ببث مباشر لاحداثها وكافه محتوياتها.





تردد قناة بي ان سبورت 2021

نتعرف معكم علي تفاصيل إشارة تردد قناة بي ان سبورت 2021 وذلك بعد تزايد معدل البحث عبر جوجل لمعرفة آخر تحديث للقناة من اجل متابعة مباراة مصر وكينيا، حيث تحتاج مصر إلي نقطة واحدة للصعود الي بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد الحصول على مجموع نقاط 8، وتقوم قناة بي ان سبورت بنقل القناة حصرياً ومباشرة على شاشتها.





تردد قناة بي ان سبورت 2021 عبر الأقمار الصناعية

ينتظر المشاهدين وملايين من المشاهدين لمشاهدة مباراة مصر وكينيا ومعرفة النتيجة النهائية التي تهم كل المواطنين والفرق المؤهلة لصعود الدول إلي كأس أمم إفريقيا 2022، وبالتالي يحتاج الي قناة بي ان سبورت التي تعد من أفضل القنوات الرياضية التي تعرض محتواها بتقنية HD عالية الجودة عبر التردد التالي.





- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12476.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.



