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رئيس جامعة القاهرة ينعى ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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د. الخشت يوجه بإعلان حالة الطواريء بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي حادث تصادم القطارين

كامل الدعم والمساندة لأهالي الضحايا ومؤسسات الدولة

ينعي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، مقدمًا خالص العزاء إلى أهالي وأسر الضحايا، سائلًا الله أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه الدكتور الخشت، عميدة كلية طب قصر العيني، ومدير المستشفيات الجامعية إلى إعلان حالة الطواريء بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي حادث تصادم القطارين؛ وتقديم مايلزم من خدمات علاجية، مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أي جهة للمساندة في حال طلبها، ودعا رئيس جامعة القاهرة جميع المنتسبين للجامعة إلى التبرع بالدم لمصابي الحادث.

كما عبر رئيس جامعة القاهرة، عن كامل الدعم والمساندة لأهالي الضحايا والمصابين، والوقوف في مساندة الدولة التي لا تتأخر عن أبنائها، وعزمها القوي والمستمر على إنهاء هذا النمط من الكوارث.

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