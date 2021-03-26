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محمود ناصر أحد مصابي حادث قطار سوهاج: احتضنت مسنا لإنقاذ حياته (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قال محمود ناصر الدين جاد الكريم، 27 عامًا، من منطقة العارف بمحافظة سوهاج، أحد مصابى حادث قطار سوهاج، أن عناية الله سبحانه وتعالى أنقذت ألاف المواطنين.

وأضاف محمود أنه كان يحتضن رجلا مسنا أثناء الحادث، خوفًا عليه من التصادم بين جانبي القطار، موضحًا أنه تم إنقاذه عقب انقلاب عربة القطار.

وأكد محمود عقب نقله إلى جامعة سوهاج، بمعرفة رجال الإسعاف، أننا شعرنا بالموت عقب اصطدام القطارين، موجها الشكر لرجال الإسعاف على إنقاذ المواطنين، مناشدا شباب سوهاج بضرورة الإسراع في التبرع بالدم لمصابى الحادث.

حيث وقع حادث مأساوي إثر تصادم قطاري 2011 و157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات.

وقام مسؤولي السكة الحديد بقنا وسوهاج، بتخفيض سرعة القطارات على كافة الخطوط وتوقيف حركة تشغيل القطارات في منطقة الحادث لحين الانتهاء من تقدير الموقف ومعرفة ملابسات الحادث وإزالة آثاره.

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