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التنمية المحلية: توفير 20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع "الفيسبوك"، بيانا توضح فيه الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج.
أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع السادة محافظو أسيوط وقنا والوادي الجديد لرفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطاري طهطا.
وقال اللواء محمود شعراوي في تصريحات عقب وصوله إلي محافظة سوهاج لمتابعة الحادث، أن محافظات أسيوط وقنا والوادي الجديد قامت بدعم محافظة سوهاج بعدد من سيارات الاسعاف للمساعدة في نقل المصابين الي المستشفيات لتلقي العلاج لافتًا الي أن هناك توجيهات لكافة المحافظات المجاورة بتسخير كل امكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الاليم.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم توفير ٢٠ سيارة إسعاف من محافطة أسيوط وعدد من سيارات الاسعاف من قنا والوادي الجديد للمساعدة في نقل المصابين الي المستشفيات، مضيفًا أنه وجه محافظة سوهاج بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين من موقع حادث تصادم القطارين لمنع حدوث أي تكدسات وسهولة نقل المصابين للمستشفيات.
كما طالب اللواء محمود شعراوي، خلال اتصال هاتفي مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بسرعة التنسيق مع المحافظات المجاورة لرفع آثار الحادث والدفع بفريق الحماية المدنية واستمرار حالة الاستعداد والاستنفار بجميع وحدات التدخل السريع التابعة لسوهاج والمحافظات المجاورة للتعامل مع الحادث.
وعبر وزير التنمية المحلية عن بالغ الحزن والأسي لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفيين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كما وجه " شعراوي " غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الحادث مع غرفة عمليات محافظة سوهاج والغرفة المركزية بمجلس الوزراء.

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