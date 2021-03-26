ننشر الصور الأولية للتواجد الشرطي بموقع حادث قطارين في سوهاج

حصلت بوابة الفجر علي الصور الأولية للتواجد الشرطي في موقع حادث اصطدام قطارين بسوهاج.





يذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".