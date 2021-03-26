بهدف دون مقابل.. المنتخب السعودي يتفوق على ضيفه الكويتي





انتصر المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم، على ضيفه منتخب الكويت الشقيق، بهدف دون مقابل، في اللقاء الودي الدولي الذي جمع بينهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.





وشهد الشوط الأول، ظهور منتخبنا الوطني بأداء مقنع وسيطرة تامة على مجريات الشوط وهدد مرمى المنتخب الكويتي عن طريق المهاجم صالح الشهري ومن خلفه عبدالرحمن غريب ومحمد الكويكبي، وفي الشوط الثاني أجرى المدرب إيرفي رينارد عدة تغييرات ساهمت في تحقيق هدف الفوز عن طريق البديل عبدالإله العمري من ضربة رأسية (د: 70).





وينتظر المنتخب الوطني السعودي، لقاء مهم أمام منتخب فلسطين الشقيق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



