Advertisements

رئيس البرلمان العربي يعزى مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
Advertisements
أعرب صاحب المعالي السيد/  عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازى والمواساة باسم البرلمان العربي وبالأًصالة عن نفسه، لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً  في ضحايا الحادث الأليم بتصادم قطارى بمحافظة سوهاج والذى أسفر حتي الأن عن ضحايا ومصابين .


كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن صدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا سائلاً المولى عزوجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

أخبار تهمك

جزاء رادع.. السيسي يعلق على حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة و نصف

ماكينة أهداف متحركة.. القاطرة الإفريقية يلمح لاقترابه من الأهلي "صورة"

منذ 39 دقيقة

رسمياً.. الأهلي يعلن مدة غياب حمدي فتحي عن المباريات

منذ أقل من نصف ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعتين

ليس ميسي.. باريس يخطط لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

تكليف وأمر من السيسي للقوات المسلحة بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة و 7 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابته مع منتخب مصر.. حمدي فتحي يغيب عن 13 مباراة نارية مع الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي في مباراة مصر وكينيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

لا يستحق الانضمام للفراعنة.. إبراهيم سعيد ينتقد مهاجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

01:48 م

ماكينة أهداف متحركة.. القاطرة الإفريقية يلمح لاقترابه من الأهلي "صورة"

03:30 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها