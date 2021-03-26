رئيس البرلمان العربي يعزى مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم

أعرب صاحب المعالي السيد/ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازى والمواساة باسم البرلمان العربي وبالأًصالة عن نفسه، لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الحادث الأليم بتصادم قطارى بمحافظة سوهاج والذى أسفر حتي الأن عن ضحايا ومصابين .









كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن صدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا سائلاً المولى عزوجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.