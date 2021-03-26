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رفع معدلات اللياقة البدنية في تدريبات الزمالك

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منهما تدريبات بدنية قوية، وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال والدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي الإشراف على المران.


كما خضع أحمد فتوح لاعب الفريق، لتدريبات بدنية، حيث ووضع الجهاز الفني للفريق برنامج بدنيا للاعب، بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.

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