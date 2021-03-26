أحمد نادر السيد يعود للمشاركة في تدريبات الزمالك





وشارك أحمد نادر في تدريبات الحراس اليوم الجمعة برفقة كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وسيد عطية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس.









وفي سياق أخر، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة الثنائي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي بعدما عاد الثنائي مؤخرا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

عاد أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للغياب عن تدريبات أمس للمشاركة مع فريقه في ودية بتروجت.