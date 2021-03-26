Advertisements

أحمد نادر السيد يعود للمشاركة في تدريبات الزمالك

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
عاد أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للغياب عن تدريبات أمس للمشاركة مع فريقه في ودية بتروجت.

وشارك أحمد نادر في تدريبات الحراس اليوم الجمعة برفقة كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وسيد عطية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس.


وفي سياق أخر، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة الثنائي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي بعدما عاد الثنائي مؤخرا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

أخبار تهمك

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إصابته مع منتخب مصر.. حمدي فتحي يغيب عن 13 مباراة نارية مع الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تكليف وأمر من السيسي للقوات المسلحة بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة و 7 دقيقة

لا يستحق الانضمام للفراعنة.. إبراهيم سعيد ينتقد مهاجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعتين

ماكينة أهداف متحركة.. القاطرة الإفريقية يلمح لاقترابه من الأهلي "صورة"

منذ 39 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي في مباراة مصر وكينيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

جزاء رادع.. السيسي يعلق على حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة و نصف

ليس ميسي.. باريس يخطط لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. الأهلي يعلن مدة غياب حمدي فتحي عن المباريات

منذ أقل من نصف ساعة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

01:48 م

ماكينة أهداف متحركة.. القاطرة الإفريقية يلمح لاقترابه من الأهلي "صورة"

03:30 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها