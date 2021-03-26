زين السعودية تنجح في اختبار تغطية الجيل الخامس بالأماكن المغلقة









وصلت «زين السعودية» إلى سرعات قياسية في خدمات الجيل الخامس داخل المباني بلغت 1.9 جيجابت في الثانية خلال تجربتها الناجحة من نظام الراديو الداخلي AirScale Indoor Radio (ASiR) System، وذلك في مقرها الرئيسي في جدة، حيث إن نظام ASiR لشبكة الجيل الخامس يمكن أن يدعم شبكة مختلطة بين الجيلين الرابع والخامس على المنصة نفسها.





ويوفر هذا النموذج، إلى جانب السرعات الفائقة، تغطية شاملة من دون أي تراجع في نسب الوصول العالية داخل المباني ذات الأدوار المتعددة، بما فيها المكاتب المفتوحة والمكاتب المغلقة وغرف الاجتماعات التي عادةً ما تنخفض فيها نسب التغطية إلى حد كبير جراء التصميم العميق للمبنى أو البعد الجغرافي عن برج التغطية، فمن خلال تقنية ASiR، توفر «زين السعودية» حلاً داخلياً محدثاً يلبي متطلبات عدة أبرزها التكلفة المنخفضة، والمنتج صغير الحجم، والتغطية الداخلية الشاملة، وذلك للحفاظ على تجربة مستخدم ثابتة لشبكات الجيل الخامس.





وكانت «زين السعودية» قد أطلقت خدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة في شهر أكتوبر من عام 2019م، وتغطي حالياً 50 مدينة في المملكة من خلال أكثر من 4700 برج.





ومن خلال هذه الاستثمارات والمبادرات النوعية، أصبحت «زين السعودية» أحد الممكنين في عملية التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومساهماً مباشراً في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الرقمية الطموحة التي أقرتها المملكة مؤخراً.





الجدير بالذكر أن شركة «أوبن سيجنال» (Opensignal)، وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات، منحت مؤخراً «زين السعودية» ثلاث جوائز هي: «أفضل تغطية للجيل الخامس (5G)»، و«أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)»، و«أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس (5G)».





كما فازت «زين السعودية» بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة، والمعتمدة من شركة «أوكلا» العالمية خلال عام 2020.





‬كما تصدرت «زين السعودية» المركز الأول ضمن تقرير «مقياس» الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس (5G) على مستوى المملكة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬





وكذلك منحت قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات أيضاً، الشركة 3 جوائز هي: «أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)»، و«أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامسG)5)‬»، و«أفضل مقدّم للحوسبة السحابية».



