هل يفسد فاسكيز صفقة ليفربول ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الإسباني يلعب دورًا كبيرًا في إفساد أحد صفقات ليفربول الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن ليفربول يسعى للحصول على خدمات ناتشو فيرنانديز نجم دفاع ريال مدريد في الصيف المقبل.





وأكد الموقع الإسباني أن ريال مدريد يمتلك خطة واضحة إذا واصل فاسكيز رفض عروض التجديد وأصر على الرحيل في الصيف المقبل.





وأفاد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد سيقرر في تلك الحالة التمسك باستمرار ناتشو حتى يكون بديلًا لداني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن.





وألمح الموقع الإسباني أن ريال مدريد قد يقرر أيضًا تجديد عقد ناتشو الذي ينتهي في صيف 2022.

وأوضح الموقع الإسباني أن ناتشو يلعب أيضًا في قلب الدفاع بالإضافة إلى القدرة على اللعب في مركز الظهير الأيسر.