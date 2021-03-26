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حملات للتبرع بالدم لصالح مصابي حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أطلق العديد من أهالي محافظة سوهاج، استغاثات للتبرع بالدم، من أجل إنقاذ مصابي حادث اصطدام قطارين بالقرب من قرية بنهو، في طهطا بسوهاج.

وطالبت مروة الهادي من نشطاء مواقع التواصل، الأهالي بسرعة التوجه إلى مستشفيات طهطا والمراغة وسوهاج للتبرع من أجل مصابي القطارين، في تجسيد جديد، لشهامة المواطنين المصريين.

وتابع ادهم هاني طنطاوي، من الأهالي، أن هذا التوقيت الصعب، يجب أن يتكاتف الجميع فيه، والتبرع بدماءهم لإنقاذ حياة المصابين، ولذلك فلزاما علينا المشاركة وبقوة للتبرع باي قطرة دم، لإنقاذهم.

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