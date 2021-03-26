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الحج والعمرة: اشتراط تحصين مقدمي الخدمات اعتباراً من 1 رمضان

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
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أصدرت وزارة الحج والعمرة تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة باشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفايروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة على موقع «تويتر»: «وزارة الحج والعمرة تصدر تعميمًا إلى القطاعات العاملة في الحج والعمرة باشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتبارًا من 1 رمضان 1442هـ».

وأضاف: «أو وجود نتيجة فحص PCR سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين».

كما قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراط تحصين العاملين في أنشطة الحج والعمرة، والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بدءًا من 1 رمضان القادم؛ وذلك حمايةً للصحة العامة، وتوسعًا في أخذ اللقاحات.

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