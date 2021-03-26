الحج والعمرة: اشتراط تحصين مقدمي الخدمات اعتباراً من 1 رمضان









أصدرت وزارة الحج والعمرة تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة باشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفايروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.





وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة على موقع «تويتر»: «وزارة الحج والعمرة تصدر تعميمًا إلى القطاعات العاملة في الحج والعمرة باشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتبارًا من 1 رمضان 1442هـ».





وأضاف: «أو وجود نتيجة فحص PCR سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين».



