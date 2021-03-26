بعد حادث سوهاج.. قرار هام من وزير التنمية المحلية لمحافظي أسيوط وقنا والوادي الجديد

أجري اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع محافظي أسيوط وقنا والوادي الجديد لرفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطاري طهطا.



وأضاف شعراوي في تصريحات عقب وصوله إلي محافظة سوهاج لمتابعة الحادث، أن محافظات أسيوط وقنا والوادي الجديد قدمت الدعم لمحافظة سوهاج بعدد من سيارات الاسعاف للمساعدة في نقل المصابين الي المستشفيات لتلقي العلاج لافتاً الي أن هناك توجيهات لكافة المحافظات المجاورة بتسخير كل امكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الاليم.



وأوضح، أنه تم توفير ٢٠ سيارة إسعاف من محافطة أسيوط وعدد من سيارات الاسعاف من قنا والوادي الجديد للمساعدة في نقل المصابين الي المستشفيات، مضيفاً أنه وجه محافظة سوهاج بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين من موقع حادث تصادم القطارين لمنع حدوث أي تكدسات وسهولة نقل المصابين للمستشفيات.



وطالب، خلال اتصال هاتفي مع طارق الفقي محافظ سوهاج بسرعة التنسيق مع المحافظات المجاورة لرفع آثار الحادث والدفع بفريق الحماية المدنية و استمرار حالة الاستعداد والاستنفار بجميع وحدات التدخل السريع التابعة لسوهاج والمحافظات المجاورة للتعامل مع الحادث.



وعبر عن بالغ الحزن والأسي لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفيين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



ووجه " شعراوي" غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الحادث مع غرفة عمليات محافظة سوهاج والغرفة المركزية بمجلس الوزراء.

