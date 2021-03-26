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برلمانية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات حادث قطار سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن حادث قطار سوهاج والذي نتج عنه وفاة ٣٢ مواطن وإصابة ٦٦ آخرين حتى الآن.

وأضافت "عبدالناصر" في بيانها،اليوم، أنه طبقًا لبيان هيئة السكة الحديد يأتي إلقاء اللوم على مجهولين قاموا بفتح صمام (بلف) الخطر كما ورد ببيانهم الاعلامي، متساءلة هل صمامات الخطر متروكة لأي من المواطنين لفتحها والتسبب في وفاة وإصابة العشرات من المصريين؟

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التفسير غير مقبول على الإطلاق، مطالبة بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسئولين عن هذا الحادث وتشكيل لجنة تقصي حقائق مُشكلة من لجنة المواصلات والنقل والأمانة العامة للمجلس للوقوف على ملابسات الحادث.


الصحة تعلن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلًا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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