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الكنيسة تنعى ضحايا قطار محافظة سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك عن بيانا رسميا وهو كالآتى: تنعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، ببالغ الحزن ضحايا حادث الاصطدام الذي وقع اليوم بين قطارين في محافظة سوهاج، وتصلي لكي يمنح الله القدير عزاءًا لأسر الضحايا وشفاءًا تامًّا للمصابين.

وأضاف البيان: والكنيسة إذ تثمن جهود أجهزة الدولة المصرية في الارتقاء بكافة أدواتها، تثق في قدرة مصر على الحيلولة دون وقوع مثل هذا الحادث والوقوف على أسبابه لمعالجتها وسنظل نصلي دومًا لكي يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

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