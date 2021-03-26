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نقيب الأشراف يوجه اللجان الفرعية بالتوجه للمستشفيات لمساعدة مصابي حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نعى محمود الشريف نقيب الأشراف، ضحايا حادث قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر الجمعة، بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطها، وأسفر عن مصرع 32 شخصا، وإصابة 108 ـأخرين.

وناشد نقيب الأشراف، جميع المواطنين القريبين من الحادث بالتوجه إلى جميع المستشفيات المتواجد بها المصابين والتبرع بالدم.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أنه أصدر تعليماته للجان الفرعية التابعة لنقابة الأشراف بسوهاج والمحافظات القريبة منها بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم لإغاثة المصابين، وتقديم المساعدات للمسئولين.

وتوجه نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع ٣٢ مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

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