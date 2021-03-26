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لاستقبال مصابي قطار سوهاج.. مستشفى بني سويف الجامعي يرفع حالة الاستعداد القصوى

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بجامعة بنى سويف وبنك الدم وجاهزية كافة الأطقم الطبية من كافة التخصصات تحسبا لاستقبال أي أعداد من المصابين فى حادث تصادم قطارى سوهاج أو ارسال الأطقم الطبية للمساعدة في إجراء العمليات.

مستشفى بنى سويف الجامعي

وأوضح الدكتور منصور انه تواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والاستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج لتقديم كافة الدعم ووضع إمكانية مستشفى بنى سويف الجامعي والأطقم الطبية المختلفة وكافة المستلزمات تحت تصرف الدولة، مؤكدًا على تواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض لإجراء أي عمليات جراحية على مدار الساعات القادمة بالمستشفى الجامعي.

جدير بالذكر ان الدكتور منصور حسن، قد تقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، راجيا من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

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