طلاب المعهد الفني الصحي بسوهاج يقدمون المساعدة لمصابي حادث قطاري سوهاج



وطالبت مروة الهادي، من الأهالي، بسرعة التوجه إلى مستشفيات طهطا والمراغة وسوهاج للتبرع من أجل مصابي القطارين، في تجسيد جديد، لشهامة المواطنين المصريين.

طالب المعهد الفني الصحي بسوهاج، طلاب الفرقة الأخيرة الامتياز، بضرورة التوجه إلى مستشفيات طهطا والمراغة وسوهاج العام والجامعي، من أجل المساهمة في مساعدة الأطقم الطبية، في تقديم الخدمات لمصابي حادث تصادم قطارين بسوهاج.فيما أطلق العديد من أهالي محافظة سوهاج، استغاثات للتبرع بالدم، من أجل إنقاذ مصابي حادث اصطدام قطارين بالقرب من قرية بنهو، في طهطا بسوهاج.