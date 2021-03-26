أعينها يملأها الخوف.. طفلة عالقة في قطار سوهاج (صور)

التقت أحد عدسات الكاميرات صورة تظهر فيها، مأساة طفلة، عالقة بين جانبى القطار، وهى تنتظر من يسعفها، ما بين قلق وتوتر ورعب في اعيون الطفلة.



وبادرة أحد الشباب المشاركين في إنقاذ مصابى حادث قطار سوهاج، فى إنقاذها بمساعدة رجال الإسعاف والحماية المدنية، وهى تستغيث.



حيث وقع حادث مأساوي إثر تصادم قطاري 2011

157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات.



وقام مسؤولي السكة الحديد بقنا وسوهاج، بتخفيض سرعة القطارات على كافة الخطوط وتوقيف حركة تشغيل القطارات في منطقة الحادث لحين الانتهاء من تقدير الموقف ومعرفة ملابسات الحادث وإزالة آثاره.