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محاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا.. أبرز تصريحات السيسي عن حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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حادث مأساوي، ذلك الذي شهدته محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، حين اصطدم قطاران ببعضهما البعض، أمام إحدى قرى مركز طهطا، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا، بين مصابين ووفيات.

كيف وقع الحادث؟

بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة النقل، ففي أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709، واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

تدخل رئاسي

وفور وقوع الحادث، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تداعياته، ووجه الحكومة والأجهزة المعنية باتخاذ كل ما يلزم تجاه الحادث، وتعويض أسر الشهداء والضحايا بالشكل الذي يليق.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال السيسي: "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".

وأضاف السيسي: "الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".

وتابع السيسي: "وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

قرارات رئاسية

واتخذ الرئيس السيسي قرارات عدة تتعلق بالحادث، تتمثل فيما يلي:

- توجيه الحكومة والأجهزة المعنية بالتواجد فى موقع الحادث ومتابعته بشكل مستمر.

- التوجيه بإعداد تقارير دورية تتعلق بموقف الحادث ومستجداته على مدار الساعة، والعرض عليه.

- محاسبة المتسببين في الحادث سواء بإهمال أو بفساد، دون استثناء أو مماطلة في ذلك.

- سرعة صرف تعويضات لائقة لأسر الشهداء والضحايا.

أعداد الضحايا

من جهتها أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطنا، وإصابة 91 آخرين، في الحادث.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم الدفع بـ74 سيارة إسعاف، وتم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات طهطا، وسوهاج التعليمي، والمراغة، وسوهاج العام.

وأضاف البيان أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات سوهاج، وأسيوط، والأقصر، وقنا.

وأكدت الوزارة، في بيانها، توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج.

وتابع البيان أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التي توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في الحادث، وتوفير كل سبل الرعاية الطبية لهم.

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