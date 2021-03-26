حزب الوفد ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالنيابة عن نفسه وعن جموع الوفديين شهداء حادث قطاري سوهاج المأساوي الذي وقع قبل ظهر اليوم الجمعة بمنطقة طهطا في محافظة سوهاج.



وأثنى أبو شقة على الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والحكومة والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لضحايا الحادث وسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لإجراء الإسعافات اللازمة.



وتوجه أبو شقة بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا الله - عز وجل- أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.