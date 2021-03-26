Advertisements

7 ناقلات غاز طبيعي مسال تحول مسارها بعد تعليق الملاحة بقناة السويس

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
قالت شركة كبلر لتحليل البيانات، اليوم الجمعة، إن سبع ناقلات غاز طبيعي مسال حولت مسارها بعيدا عن قناة السويس بعد تعليق حركة الملاحة فيها، على أثر جنوح سفينة حاويات عملاقة يوم الثلاثاء.
 
وقالت ريبيكا شيا، المحللة في كبلر، إن ثلاثا من الناقلات جار تحويلها نحو المسار الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة أن غالبية الناقلات التي حولت مسارها تتجه الآن إلى أماكن أخرى، بعد أن كانت وجهتها في الأساس هي قناة السويس.
 
وقالت شيا إن ست سفن للغاز الطبيعي المسال تنتظر الدخول على جانبي القناة مع وجود سفينة أخرى تسمى جولار تندرا عالقة في القناة.
 
وأضافت "ستتأثر خطط عبور ما إجماليه 16 سفينة غاز طبيعي مسال لقناة السويس إذا استمر الازدحام حتى نهاية الأسبوع الجاري".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة السويس تعويم السفينة تعليق الملاحة السفينة الجانحة

أخبار تهمك

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

التفاصيل الكاملة لحادث قطارى سوهاج.. السكة الحديد: مجهولون فتحوا بلف الخطر

منذ أقل من نصف ساعة

ماكينة أهداف متحركة.. القاطرة الإفريقية يلمح لاقترابه من الأهلي "صورة"

منذ ساعة و 16 دقيقة

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

منذ 38 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تكليف وأمر من السيسي للقوات المسلحة بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعتين

ليس ميسي.. باريس يخطط لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

سر تغيير راموس المبكر في مباراة إسبانيا واليونان

منذ ساعة الا ربع

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رسمياً.. الأهلي يعلن مدة غياب حمدي فتحي عن المباريات

منذ ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

"الضرائب" تكشف عقوبة التأخر عن تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعين

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

عبور 48 سفينة لقناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن

عبور 43 سفينة لقناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن

الحكومة تكشف حقيقة وقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

كيف صمدت قناة السويس في مواجهة تداعيات كورونا؟

ننشر تفاصيل ما حدث في قناة السويس وتطورات جنوح السفينة

عاجل..أول تعليق من الشركة المالكة للسفينة العالقة بقناة السويس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

04:08 م

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

التفاصيل الكاملة لحادث قطارى سوهاج.. السكة الحديد: مجهولون فتحوا بلف الخطر

04:22 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها