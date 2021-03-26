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اخماد حريق سيارة ملاكى داخل نفق الأزهر دون إصابات

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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‏ تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق بسيارة ملاكى بنفق الازهر بمنطقة وسط البلد دون وقوع أصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، أخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سيارة بنفق الأزهر، وعلى الفور تم الدفع بسيارة أطفاء وتم أخماد النيران، وبالفحص تبين أن الحريق شب فى موتور سيارة ملاكى ولم يسفر عن وقوع اى ضحايا او مصابين.‏

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نفق الازهر حريق حركة المرور المرور

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