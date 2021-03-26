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التفاصيل الكاملة لحادث قطارى سوهاج.. السكة الحديد: مجهولون فتحوا بلف الخطر

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أكدت هيئة السكة الحديد التفاصيل الكاملة لحادث تصادم قطارى سوهاج الذى أسفر حتى الآن عن وفاة 32 راكبا وإصابة ٩١ آخرين، مؤكدة أن الحادث وقع بسبب اصطدام قطار ركاب رقم 2011 (أسبانى مكيف) المتوجه من أسوان إلى القاهرة بمؤخرة القطار رقم 157 المتوجه من الأقصر إلى الإسكندرية.


وقالت هيئة السكة الحديد فى بيان رسمى سائق القطار الأسبانى رقم 2011 مسئولية الحادث لتجاوزه سيمافورات مما أدى إلى تصادم قطار رقم 2011 بمؤخرة القطار رقم 157 الذى كان متوقفا.


واعلنت هيئة السكة الحديد فى بيانها: "أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر ـ الاسكندرية بين محطتى المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين وعليه توقف القطار" مستطردة "فى هذه الأثناء وتحديدا فى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار رقم 2011 مكيف أسوان ـ القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار رقم 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى.

وتابعت هيئة السكة الحديد أن الحادث أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيا، وجار حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، كما تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، مشيرة إلى أنه جار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

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