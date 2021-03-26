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موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وقع المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام نظيره الكيني، مساء أمس الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتمكن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، من التأهل بشكل رسمي إلى كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامته في الكاميرون.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد المنتخب المصري، لمواجهة نظيره جزر القمر، في إطار مباريات الجولة السادسة والختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر وجزر القمر، يوم الإثنين المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع جزر القمر الذي يتواجد في المركز الثاني.

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منتخب مصر مصر كينيا جزر القمر

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