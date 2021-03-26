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نقيب المعلمين يوجه النقابات الفرعية بمساعدة مصابي حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جميع أعضاء النقابات الفرعية، واللجان النقابية، فى سوهاج وأسيوط، وكل اللجان الفرعية القريبة من حادث قطارى الصعيد، للتبرع بالدم فى المستشفيات المتواجد بها المصابين، خاصة التى تحتاج نقل دم للمصابين بشكل عاجل فى مستشفيات طهطا، وسوهاج التعليمي، والمراغة، وسوهاج العام، وتقديم كل مساعدة للمصابين وأسر المتوفين وذويهم، كواجب مجتمعى وتكاتف مع أهالينا أسر المتوفين والمصابين فى هذا الحادث الأليم.

ووضع نقيب المعلمين، جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية بمحافظات الصعيد، فى حالة استعداد طوال الوقت، لتقديم كل المساعدة الممكنة، لأهالى المتوفين والمصابين فى حادث تصادم قطارى ركاب بطهطا فى سوهاج والذي وقع ظهر اليوم.

وطالب الزناتى، جميع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بسوهاج وأسيوط، بتوفير كل احتياجات المصابين بالمستشفيات وذويهم القائمين على رعايتهم بالمستشفيات بشكل يومى وتقديم تقرير بماتم تنفيذه، موضحا أن النقابة العامة للمعلمين سوف تيسر أى إجراءات تستطيع تقديمها للمصابين وأسر المتوفين.

ووجه نقيب المعلمين خالص العزاء لأسر المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، فى الحادث الأليم.

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