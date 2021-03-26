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أسامة الأزهري ينعي ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف ضحايا حادث قطاري سوهاج، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوب أهالي الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة.


وتوجه مستشار رئيس الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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