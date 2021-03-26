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انفراد.. أسماء مصابى حادث قطار سوهاج بمستشفى المراغة

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد طه
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حصلت بوابة الفجر، على أسماء بعض مصابى حادث قطار سوهاج، الذين وصلوا مستشفى المراغة بسوهاج.

وجاءت الاسماء على النحو التالي:- علي جابر موسى المنشأة سوهاج، صابر احمد محمد خلف منقباد اسيوط احمد محمد صديق المنشاة سوهاج، هانى محمد احمد سالم كوم شقاو طما سوهاج، احمد السيد ابو اليزيد عمران الكرمانيه سوهاج، بخيتة محمد عبد النبى احمد طما الساحل سوهاج.

فيما أكد مصدر طبى أنه جارى التعامل مع المصابين، واسعافهم، موضحًا أن هناك إصابات خطيرة بين المصابين وجارى التعامل معهم.

وأوضح المصدر أنه تم استدعاء جميع الاطقم الطبية، لسرعة التعامل مع مصابى حادث قطار سوهاج، مع إعلان حالة الطوارئ القصوى داخل المستشفى ة.


وقع حادث مأساوي إثر تصادم قطاري 2011
157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات.

وقام مسؤولي السكة الحديد بقنا وسوهاج، بتخفيض سرعة القطارات على كافة الخطوط وتوقيف حركة تشغيل القطارات في منطقة الحادث لحين الانتهاء من تقدير الموقف ومعرفة ملابسات الحادث وإزالة آثاره.

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