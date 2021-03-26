د. مصطفى السعداوي يكتب: الصفقة التي غيرت التاريخ

أتعبه العمل فالقي الجسد المتعب أسفلَ شجرة كي يسرق من يومه بضع لحظات للراحه, ثم استسلم للنوم, وكأن العالم توقف عنده لحظات لحظات, صوت الريح وضوء الشمس المتسلل من خلف سحاب يلف المكان, لم يمهله القدر وقتاً للراحه, فلقد أيقظه الصوت القادم من صوب البحيرة مستغيثاً.





هب يجر القدمين والساقين المجهدتين, فترنح خطوات خطوات, حمل الجسد المتعب وتوجه صوب البحيره تلبيه لإستغاثة آتية افزعت "فليمنج" الفلاح الاسكتلندي فأسرع إلى هناك فوجد صبياً مذعورا من انزلاقه في المستنقع، وقد غمره الطين الأسود إلى خصره، يصرخ مستغيثا ويحاول جاهداً أن يُخرِج نفسه من مستنقع الطين, وأسرع الفلاح "فلمنج" وخلَّص الصبي مما كان يمكن أن يودي بحياته, وهنا أنتهي المشهد الأول.





وفي اليوم التالي توقفت فجأة عربة فاخرة أمام المكان الذي يعمل به الفلاح الاسكتلندي ونزل من العربة رجل من طبقة النبلاء، أنيق الملبس، وقدَّم نفسه للفلاح على أنه والد الصبيِّ الذي نجَّاه الفلاح بالأمس، وعرض عليه مكافأة مالية نظير إنقاذه لابنه، ولكن الفلاح رفض وبشدة أي مكافأة مالية.





وفي ذات اللحظة خرج ابن الفلاح من باب المنزل المتواضع، فسأله النبيل: "هل هذا هو ابنُك"؟؟؟ فردَّ الفلاح: "نعم". فأجابه النبيل: "إذن، فلنعقد صفقة! اسمح لي أن آخذ ابنك هذا وأُوفِّر له تعليماً جيداً. فإن كان هذا الصبي يُشابه أباه في أخلاقه، فلا شكَّ أنه سيكبر ليصير رجلاً تفخر أنت به".





وتمت الصفة التي سوف تغير التاريخ، فقد قام النبيل بإرسال ابن الفلاح "فلمنج" إلى مدرسة مستشفى "سانت ميري" الطبية في لندن، واشتهر ابن الفلاح "فلمنج" في العالم كله بعد ذلك ليصير "السير ألكسندر فلمنج" Alexander Fleming ، مكتشف عقار "البنسلين" المضاد الحيوي ضد الالتهابات.





فذاك الصبي هو نفسه سير ألكسندر فلمنج (1881 ــ 1955) مكتشف البنسلين penicillin في عام 1929 أول مضاد حيوي عرفته البشرية على الإطلاق، ويعود له الفضل في القضاء على معظم الأمراض الميكروبية ، كما حصل ألكسندر فلمنج على جائزة نوبل في عام 1945.





لم تنته القصة بعد, فحين مرض ابن اللورد الثري بالتهاب رئوي، كان البنسلين هو الذي أنقذ حياته، فذاك الصبي ابن الرجل الثري ( الذي أنقذ فلمنج الأب حياته مرة وأنقذ ألكسندر فلمنج الابن حياته مرة ثانية بفضل البنسلين) رجل شهير للغاية .





فالثري يدعى "اللورد راندولف تشرشل" وابنه يدعى "ونستون تشرشل" أعظم رئيس وزراء بريطاني على مر العصور، الرجل الذي قاد الحرب ضد هتلر النازي أيام الحرب العالمية الثانية (1939 ــ 1945) .. ازرع جميلاً ولو في غير موضعــه .... فلا يضيع جميــل أينما زُرعا ... إن الجميل وإن طـال الزمان بـــه .... فليس يحصده إلا الذي زرعا.