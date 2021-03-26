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عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعرب الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن خالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج الذى وقع اليوم، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وقال "غرباوى" إن جامعة جنوب الوادى بكافة منتسبيها من أساتذة وطلاب وأعضاء بالجهاز الإدارى يتقدمون بأصدق مشاعر الحزن لأسر الضحايا، داعيين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعلن رئيس جامعة جنوب الوادى، رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات قنا الجامعية، واستعدادها التام لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية والعلاج الكامل لهم.

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