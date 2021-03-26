Advertisements

نشرة حوادث الفجر: النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث قطاري بسوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث تصادم قطارين بسوهاج
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا

مباحث التموين تضبط 1224 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا

ننشر الصور الأولية للتواجد الشرطي بموقع حادث قطارين في سوهاج
حصلت بوابة الفجر علي الصور الأولية للتواجد الشرطي في موقع حادث اصطدام قطارين بسوهاج، "لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا

حقيقة مقطع فيديو على "فيسبوك" يتضمن صراخ طفل داخل شقة بأسوان
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن صراخ أحد الأطفال داخل إحدى الشقق بأسوان، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة مصابين حوادث حادث قطاري سوهاج النائب العام

أخبار تهمك

تكليف وأمر من السيسي للقوات المسلحة بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعتين

رسمياً.. الأهلي يعلن مدة غياب حمدي فتحي عن المباريات

منذ ساعة

"الضرائب" تكشف عقوبة التأخر عن تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعين

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

منذ 38 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 28 دقيقة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ليس ميسي.. باريس يخطط لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

سر تغيير راموس المبكر في مباراة إسبانيا واليونان

منذ ساعة الا ربع

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. القاطرة الإفريقية يلمح لاقترابه من الأهلي "صورة"

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

التفاصيل الكاملة لحادث قطارى سوهاج.. السكة الحديد: مجهولون فتحوا بلف الخطر

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

أبرز وأهم أخبار اليوم السبت 19/1/2019 في محافظة القليوبية

نشرة حوادث الفجر.. كواليس مداهمة مكتب الصعيدي.. وحبس خط أسوان

"نشرة حوادث الفجر".. حركة تنقلات بالمديريات.. وإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق

سوهاج اليوم.. افتتاح مشروعات جديدة وحفل لاستقبال الطلاب بالجامعة

عاجل.. النيابة العامة تأمر بالتحقيق في حادث قطاري سوهاج

النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث تصادم قطارين بسوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

04:08 م

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

التفاصيل الكاملة لحادث قطارى سوهاج.. السكة الحديد: مجهولون فتحوا بلف الخطر

04:22 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها