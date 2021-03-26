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نشرة حوادث الفجر: النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث قطاري بسوهاج
الجمعة 26/مارس/2021 - 04:36 م
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث تصادم قطارين بسوهاج
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
مباحث التموين تضبط 1224 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
ننشر الصور الأولية للتواجد الشرطي بموقع حادث قطارين في سوهاج
حصلت بوابة الفجر علي الصور الأولية للتواجد الشرطي في موقع حادث اصطدام قطارين بسوهاج، "لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
حقيقة مقطع فيديو على "فيسبوك" يتضمن صراخ طفل داخل شقة بأسوان
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن صراخ أحد الأطفال داخل إحدى الشقق بأسوان، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث تصادم قطارين بسوهاج
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
مباحث التموين تضبط 1224 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
ننشر الصور الأولية للتواجد الشرطي بموقع حادث قطارين في سوهاج
حصلت بوابة الفجر علي الصور الأولية للتواجد الشرطي في موقع حادث اصطدام قطارين بسوهاج، "لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
حقيقة مقطع فيديو على "فيسبوك" يتضمن صراخ طفل داخل شقة بأسوان
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن صراخ أحد الأطفال داخل إحدى الشقق بأسوان، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا
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