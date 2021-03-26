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فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، صدمة جديدة بسبب رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم، تجديد عقده مع الفريق.

وكان التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، رفض التجديد خلال الفترة الماضية، بسبب تمسكه بالحصول على مبلغ 2.2 مليون يورو للاستمرار.

ورفض المغربي أشرف بن شرقي تجديد عقده والسير على درب ساسي، ويأبى التوقيع على عقود تجديده حتى الآن وأصبح يماطل بشكل كبير

ويأتي رفض اللاعب بسبب رغبته في الحصول على مبلغ 2 مليون دولار من أجل التجديد، إلا أن ناديه يتمسك بنفس قيمه العقد القديم وهي مليون و400 ألف دولار سنويًا.

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