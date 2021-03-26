مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا أن استبدال القائد سيرجيو راموس ين شوطي مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل 1-1 مع اليونان في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم الخميس لم يكن بسبب أي إصابة، مضيفا أن قرار الاستبدال جاء لتنظيم مشاركة راموس في المباريات.





وقال إنريكي إن راموس الذي خضع لعملية جراحية في الركبة في فبراير الماضي سيكون جاهزا للمشاركة في مباراتي الفريق المقبلتين في التصفيات في مواجهة منتخبي جورجيا وكوسوفو الأسبوع القادم.





وقال إنريكي: سيرجيو راموس على ما يرام تماما، وأضاف المدرب: قررنا قبل المباراة أنه سيشارك فقط في الشوط الأول وهو في أفضل حال. وهو جاهز للمشاركة في المباراتين المقبلتين.





وكانت أول مباراة يخوضها المنتخب الإسباني منذ فوزه 6-صفر أمام نظيره الألماني في دوري أمم أوروبا في نوفمبر الماضي بينما قال إنريكي إن فريقه لا يزال بعيدا عن مستواه المعهود بسبب ذلك.





وقال إنريكي الذي تفوق فريقه تماما في الاستحواذ على الكرة: المباراة أمام ألمانيا كانت قبل أربعة أشهر وبالتالي فإن تذبذب مستوى الفريق أمر طبيعي نتيجة لذلك. علينا تحليل المباراة ومعرفة جوانب التقصير. الأرقام تشير بوضوح إلى أن أننا سيطرنا على المباراة لكن العيب الوحيد هو أننا لم نكن في قمة تألقنا وتراجعت قدرتنا على خلق المزيد من الفرص.





وسيحل منتخب إسبانيا ضيفا على نظيره الجورجي الأحد المقبل، بينما يستضيف كوسوفو يوم الأربعاء.