جان دكاش يستعدّ لبطولة "أم بديلة" و "راحوا" في رمضان 2021!





يستعدّ الممثل جان دكاش لخوض الماراثون الرمضاني من خلال مسلسلي "أم بديلة" و"راحوا".



مُسلسل "أم بديلة" من إنتاج شركة AWS STUDIOS من إخراج دافيد أوريان وكتابة ندى عماد خليل، وهو من النوع الإجتماعيّ الرومنسيّ.

سيُعرض على قناة MBC IRAQ وأيضاً عبر منصة شاهد VIP.



أما مسلسل "راحوا" فهو مسلسل اجتماعي يعكس الواقع بأحداثه، وهو من إنتاج NMPRO PRODUCTION واخراج ناديم مهنا ومن كتابة كلوديا مرشليان.

سيعرض على شاشة الـMTV وعبر منصة JAWWY TV.



عبّر جان دكاش عن حماسته لخوض السباق الرمضانيّ من خلال مسلسلين خاصةً أن "أم بديلة" يلعب فيه دور البطولة الى جانب الممثلة اللبنانية ليا بو شعيا والعراقي اليكسندر عُلوم ونخبة من المع نجوم الدراما اللبنانية والعراقية في خلطة درامية جديدة من نوعها ضمن الانتاجات العربية المشتركة.



وعن دوره في "أم بديلة" قال جان: طفولة "رامي" الشخصية التي ألعبها في العمل خلقت منه إنساناً قاسٍ يُحب التسلط، لكن في الوقت نفسه كريم يحاول مساعدة كل من يلجأ إليه.



وأضاف: رامي لا يُعبر عن حبه لأحد بطريقة طبيعية، دائماً تكون أساليبه فيها من التملك والسيطرة خاصةً مع نيفين (ليا بو شعيا) الفتاة التي يُغرم بها والتي يجعلها تهرب منه في كل لحظة تجده فيه أمامها بسبب خوفها من أن يؤذيها.



أما عن دوره في "راحوا" كشف دكاش: ألعب شخصية "ايليو" شاب طيّب فيه الكثير من الفرح والطاقة الايجابية، حدثاً مفاجئاً يحصل في حياته ويُغيّر مجرى قصته، وتبدأ من بعدها مرحلة جديدة فيها الكثير من الانفعالات والصراعات الداخلية التي تحوّل ايليو من شخصية الى أخرى مختلفة تماماً.



