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نقيب المهن التمثيلية ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج (صورة)

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على نعي ضحايا حادث قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج، والذي جرى صباح اليوم الجمعة، مقدما واجب العزاء لأهالي الضحايا.

حيث نشر الفنان أشرف زكي صورة من الحادث، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وقال: “بكل مشاعري أشاطر أهالي المتوفين، وندعو الله لهم بالرحمة والمغفرة، وندعو للمصابين بالشفاء العاجل حفظك الله يا مصر”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في الحادث، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف "مجاهد" أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

نقيب المهن التمثيلية ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج (صورة)
نقيب المهن التمثيلية ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج (صورة)

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