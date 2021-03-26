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الأوقاف: 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف للمصاب في حادث سوهاج
الجمعة 26/مارس/2021 - 05:15 م
محمود الجلاد
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مساعدة عاجلة قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وخمسة آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج من الموارد الذاتية للوزارة ومن واقع الكشوف التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي وذلك إضافة إلى ما ستقوم وزارة التضامن بصرفه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الأمر يأتي ذلك حرصا من وزارة الأوقاف كونها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية على أن تؤدي دورها المنوط في خدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة الوطنية، كون أبناء هذا الوطن جميعا لحمة واحدة، وكلنا في خدمة هذا الوطن وخدمة أبنائه متضامنين بروح الفريق في كل ما فيه خدمة ومصلحة هذا الوطن وصالح أبنائه والإسهام في رفع أو تخفيف المعاناة عنهم.
وتتوجه الوزارة بخالص العزاء لأسر المتوفين وتدعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الأمر يأتي ذلك حرصا من وزارة الأوقاف كونها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية على أن تؤدي دورها المنوط في خدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة الوطنية، كون أبناء هذا الوطن جميعا لحمة واحدة، وكلنا في خدمة هذا الوطن وخدمة أبنائه متضامنين بروح الفريق في كل ما فيه خدمة ومصلحة هذا الوطن وصالح أبنائه والإسهام في رفع أو تخفيف المعاناة عنهم.
وتتوجه الوزارة بخالص العزاء لأسر المتوفين وتدعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
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