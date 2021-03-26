توجيهات عاجلة وارتفاع في الإصابات.. القصة الكاملة لحادثة قطاري سوهاج

حادثة مأساوية شهدتها محافظة سوهاج صباح اليوم، إثر تصادم قطاري 2011 و157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات، مما أسفر عن وفاة 32 مواطنا و108 وفاة.



أرتفاع إصابات حادث قطاري سوهاج:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).



وأضاف "مجاهد" أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).



سبب حادث قطاري سوهاج:



وكشفت هيئة السكك الحديدية، عن أسباب حادث تصادم قطاري سوهاج.



وجاء البيان كالآتي، "أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار ١٥٧ مما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات".



فتح تحقيق عاجل في حادثة قطاري سوهاج:



وأصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قرار بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.



وتنتقل النيابة العامة إلى موقع الحادث بصحبته الطبيب الشرعي وخبير في الأدلة الجنائية، ويتم معاينة الجثة وأبعاد المكان الذي حدثت به الحادث



التحفظ علي سائقي قطاري سوهاج:



وأعلن مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، عن أن الفريق كامل الوزير وزير النقل أمر بالتحفظ على سائقي قطاري طهطا بمحافظة سوهاج.



وأوضح المصدر، أن وزير النقل سيقوم بالانتقال إلى موقع حادث تصادم القطارين، لمتابعة آثار حادث التصادم بين قطاري ركاب الصعيد، منوها إلى أنه طالب بسرعة تشكيل لجنة فنية للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الحادث



ارسال طائرة طبية لحادثة قطاري سوهاج:



وكشفت مصادر حكومية، إن طائرة تحمل أطقم ومستلزمات طبية إلى سوهاج ستقلع بعد قليل، للمساعدة في حادث تصادم قطاري سوهاج، وإن الطائرة الطبية محملة بالأطقم الطبية والمستلزمات الطبية الضرورية في الحادث.



نقل المصابين حادثة قطاري سوهاج الي مستشفيات طهطا والمراغة:



وأعلنت مديرية الصحة بسوهاج، عن قيام سيارات الإسعاف بنقل المصابين في حادث تصادم قطاري طهطا بسوهاج، إلى مستشفيات طهطا والمراغة وسوهاج.



فيما أعلن مرفق الإسعاف بسوهاج، أنه تلقي إشارة باصطدام قطارين بالقرب من قرية بنهو، قبلي قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج.



وأشار المصد، الي أنه تم تحريك ١٠ سيارات اسعاف لمكان الحادث وقت الحادث.







مدبولي و5 وزراء يتوجهون إلى موقع حادثة قطاري سوهاج



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزراء التعليم العالي والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعي، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابي حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.



وكلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.



توجيهات عاجلة من وزارة التنمية المحلية بشأن حادثة قطاري سوهاج:

وأجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع السادة محافظو أسيوط وقنا والوادي الجديد لرفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطاري طهطا.



وقال اللواء محمود شعراوي في تصريحات عقب وصوله إلي محافظة سوهاج لمتابعة الحادث، أن محافظات أسيوط وقنا والوادي الجديد قامت بدعم محافظة سوهاج بعدد من سيارات الاسعاف للمساعدة في نقل المصابين الي المستشفيات لتلقي العلاج لافتًا الي أن هناك توجيهات لكافة المحافظات المجاورة بتسخير كل امكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الاليم.



وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم توفير ٢٠ سيارة إسعاف من محافطة أسيوط وعدد من سيارات الاسعاف من قنا والوادي الجديد للمساعدة في نقل المصابين الي المستشفيات، مضيفًا أنه وجه محافظة سوهاج بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين من موقع حادث تصادم القطارين لمنع حدوث أي تكدسات وسهولة نقل المصابين للمستشفيات.



