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رئيس الوزراء يصل مستشفى سوهاج التعليمي لزيارة مصابي حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالى والصحة إلى مستشفى سوهاج العام لزيارة مصابى حادث تصادم القطارين.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد صرح بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء التعليم العالى والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابى حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

وكلف مدبولى بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

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