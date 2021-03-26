توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حادث قطاري سوهاج

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حادث تصام قطاري مركز طهطا بمحافظة سوهاج الذي وقع اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وقال الرئيس السيسي: "الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم لن يزيدنا إلى إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.ووجه بكشف كافة الملابسات الخاصة بحادث قطاري سوهاج، والوقوف على الأسباب، مؤكدًا أن كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمالأو بفساد أوبسواه سينال الجزاء الرادع دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة.