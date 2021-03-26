Advertisements

البنك الدولي: تعثر معدل الحد من الفقر في آسيا لأول مرة منذ 20 عاماً

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
تسبب أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية في أول ارتفاع للفقر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ عقدين، وفقا للبنك الدولي.
 
وفي تقرير نُشر اليوم الجمعة، قال البنك إن "الجائحة والقيود التي تسببت بها" أثارت "صدمات في الطلب والعرض محلياً" في أنحاء شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
 
وذكر البنك أن "الضائقة الاقتصادية" التي أعقبت ذلك تعني "تعثر معدل الحد من الفقر في المنطقة لأول مرة منذ 20 عاما".
 
وقال البنك إن الدول "ذات الأداء الأضعف" لديها "معدلات مرتفعة في الإصابة والوفيات بسبب كوفيد-19" واعتمدت على قيود مطولة على التنقل أكثر من اعتمادها على "استراتيجية فعالة قائمة على الفحوصات".
 
وأوضح التقرير أن الاقتصادين الوحيدين في المنطقة اللذين سجلا نموا "تجاوز مستويات ما قبل كوفيد-19" في العام الماضي هما فيتنام والصين، التي ظهر بها أول إصابة بكوفيد-19.
 
وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 أن الاقتصادات المعتمدة على السياحة، مثل كمبوديا وتايلاند، تضررت بشدة، بينما كان أداء الدول المصدرة للإلكترونيات، مثل فيتنام، جيدًا نسبيًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكم الحد من الفقر البنك الدولي الاقتصاد الاسيوي

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ 37 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

انفراد.. أسماء مصابى حادث قطار سوهاج بمستشفى المراغة

منذ ساعة

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

منذ ساعة

سر تغيير راموس المبكر في مباراة إسبانيا واليونان

منذ أقل من ساعتين

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ 36 دقيقة

تكليف وأمر من السيسي للقوات المسلحة بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

منذ ساعة و نصف

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. القاطرة الإفريقية يلمح لاقترابه من الأهلي "صورة"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

التفاصيل الكاملة لحادث قطارى سوهاج.. السكة الحديد: مجهولون فتحوا بلف الخطر

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

معدل الفقر العالمي يتراجع بالرغم من إرتفاعه بالشرق الأوسط

"بلومبرج": تباطؤ نمو الاقتصادات الرئيسية في العالم

528 مليار دولار تحويلات مالية متوقعة للبلدان النامية في 2018

فيتنام والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تجارة حرة تاريخية

توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي 347 مليار دولار بسبب كورونا

بنك التنمية الآسيوي يكشف عن الخسائر الاقتصادية العالمية المتوقعة بسبب كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

04:34 م

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

04:08 م

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

05:00 م

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها