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عاجل.. النائب العام يصل موقع حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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وصل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين ومتابعة سير التحقيقات.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من قسم شرطة طهطا بسوهاج باصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا

وانتقلت النيابة العامة إلي موقع الحادث بصحبته الطبيب الشرعي وخبير في الأدلة الجنائية، ويتم معاينة الجثة وأبعاد المكان الذي حدثت به الحادث.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء سير القطار رقم 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا أمام قرية الصوامعة غرب قام مجهولين بلف الخطر لبعض العربات، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وجاري حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.

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