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عاجل.. الصحة تؤكد توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع مستشفيات سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، على توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.


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تقدم المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، باسم المجلس بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث تصادي قطاري
سوهاج، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن رئيس الوزراء في طريقه برفقة 5 وزراء وهم الصحة والنقل والتضامن والتعليم العالي والتنمية المحلية إلى موقع الحادث بناءا على توجيه الرئيس السيسي لمتابعة الأمر على الطبيعة وإتخاذ اللازم.

وأضاف أن النيابة العامة تجري تحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث، مؤكدا أنه سيتم توجيه كل الرعاية الاجتماعية والطبية للمصابين ولأسر الضحايا، منوها بأنه جاري انتظار تحديد قيمة المساعدات العاجلة التي سيتم صرفها للمصابين وأسر الضحايا.

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