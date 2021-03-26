بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعي ضحايا حادثة قطاري سوهاج



نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفاة حادث قطاري سوهاج.



وجاء بنص البيان:



"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي ننعي وفاة حادث قطاري سوهاج، وتؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها، ونطلب من الرب القدير الشفاء العاجل لكافة المصابين، وأن يمنح أهل الشهداء الصبر والرجاء.

