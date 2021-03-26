أزمة محتملة بين صلاح وكلوب.. تعرف على التفاصيل

أشارت بعض التقارير الصحفية تقرير صحفي، إلى استقرار شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على ضم محمد صلاح لاعب ليفربول، وهو ما يعني بأن اللاعب سيغيب عن الريدز خلال فترة الإعداد في الصيف المقبلة.





وقالت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي يصر على ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة، كما أن انضمام محمد صلاح إلى المنتخب الأولمبي يعني غيابه عن ليفربول في فترة الإعداد، مع مخاطر عدم المشاركة مع الفريق بداية الموسم.





وتابعت الصحيفة، بأن شوقي غريب أكد في وقت سابق أن صلاح لن يلعب في طوكيو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين صلاح وليفربول ومصر، وطلب يورجن كلوب إلقاء نظرة عن كثب على برنامج إعداد مصر، قبل اتخاذ قرارا بشأن إمكانية مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد أم لا.



