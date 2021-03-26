Advertisements

أزمة محتملة بين صلاح وكلوب.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أشارت بعض التقارير الصحفية تقرير صحفي، إلى استقرار شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على ضم محمد صلاح لاعب ليفربول، وهو ما يعني بأن  اللاعب سيغيب عن الريدز خلال فترة الإعداد في الصيف المقبلة.

وقالت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي يصر على ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة، كما  أن انضمام محمد صلاح إلى المنتخب الأولمبي يعني غيابه عن ليفربول في فترة الإعداد، مع مخاطر عدم المشاركة مع الفريق بداية الموسم.

وتابعت الصحيفة، بأن شوقي غريب أكد في وقت سابق أن صلاح لن يلعب في طوكيو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين صلاح وليفربول ومصر، وطلب يورجن كلوب إلقاء نظرة عن كثب على برنامج إعداد مصر، قبل اتخاذ قرارا بشأن إمكانية مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد أم لا.

ويتصدر الدولي المصري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا، بالتساوي مع هاري كين مهاجم فريق توتنهام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول كلوب صلاح الكم

أخبار تهمك

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. القاطرة الإفريقية يلمح لاقترابه من الأهلي "صورة"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

التفاصيل الكاملة لحادث قطارى سوهاج.. السكة الحديد: مجهولون فتحوا بلف الخطر

منذ ساعة و 16 دقيقة

سر تغيير راموس المبكر في مباراة إسبانيا واليونان

منذ أقل من ساعتين

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

منذ ساعة

تكليف وأمر من السيسي للقوات المسلحة بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

منذ ساعة و نصف

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

انفراد.. أسماء مصابى حادث قطار سوهاج بمستشفى المراغة

منذ ساعة و 8 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

الثلاثي الأقرب لمنتخب مصر فى أولمبياد طوكيو.. شوقى غريب يُجيب

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

عاجل - كلوب يكشف موقفه من مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

وكيل صلاح يصدم شوقي غريب بشأن المشاركة في أولمبياد طوكيو

صلاح مُهدد بعدم اللعب مع منتخب مصر الأولمبي بطوكيو 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

04:34 م

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

04:08 م

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

05:00 م

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها