تكليف عاجل من السيسي للقوات المسلحة بشأن حادث سوهاج

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف القوات المسلحة، بالمشاركة في نقل مصابي حادث قطاري سوهاج، والرعاية الطبية لهم، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حادث قطاري سوهاج": "الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم لن يزيدنا إلى إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



ووجه بكشف كافة الملابسات الخاصة بحادث قطاري سوهاج، والوقوف على الأسباب، مؤكدًا أن كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمالأو بفساد أوبسواه سينال الجزاء الرادع دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة.

