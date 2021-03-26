عاجل| الصحة: لسنا في حاجة إلى التبرع بالدم.. لدينا مخزون كاف

نفت وزارة الصحة والسكان، الأخبار المتداولة حول مناشدة الوزارة الأهالي التقدم والتبرع بالدم لمصابي حادث قطاري سوهاج، قائلة: إن هذه الأخبار غير حقيقية.



وأضافت الوزارة، أن سوهاج بها أكثر من 1000 كيس دم، موضحة: "لسنا في احتياج إلى التبرع بالدم إطلاقًا.. لدينا مخزون استراتيجي كاف سواء في المحافظة أو باقي الجمهورية".



ولفتت الوزارة إلى أنه جرى تجهيز عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في محافظتي المنيا وأسيوط لاستقبال الحالات المصابة جراء الحادث حال الحاجة لذلك.



واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.



وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.