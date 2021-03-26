Advertisements

عاجل| الصحة: لسنا في حاجة إلى التبرع بالدم.. لدينا مخزون كاف

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
نفت وزارة الصحة والسكان، الأخبار المتداولة حول مناشدة الوزارة الأهالي التقدم والتبرع بالدم لمصابي حادث قطاري سوهاج، قائلة: إن هذه الأخبار غير حقيقية.

وأضافت الوزارة، أن سوهاج بها أكثر من 1000 كيس دم، موضحة: "لسنا في احتياج إلى التبرع بالدم إطلاقًا.. لدينا مخزون استراتيجي كاف سواء في المحافظة أو باقي الجمهورية".

ولفتت الوزارة إلى أنه جرى تجهيز عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في محافظتي المنيا وأسيوط لاستقبال الحالات المصابة جراء الحادث حال الحاجة لذلك.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة مصابي قطاري سوهاج قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج الصحة

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لحادث قطارى سوهاج.. السكة الحديد: مجهولون فتحوا بلف الخطر

منذ ساعة و 14 دقيقة

سر تغيير راموس المبكر في مباراة إسبانيا واليونان

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ 37 دقيقة

انفراد.. أسماء مصابى حادث قطار سوهاج بمستشفى المراغة

منذ ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

منذ ساعة

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

منذ ساعة و نصف

مدرب إسبانيا يكشف حقيقة إصابة راموس

منذ 35 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. القاطرة الإفريقية يلمح لاقترابه من الأهلي "صورة"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تكليف وأمر من السيسي للقوات المسلحة بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

مركز خدمات نقل الدم: لدينا 28 ألف كيس كرصيد استراتيجي لمواجهة الأزمات

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

"الصحة": توافر 1034 كيس دم و3467 كيس بلازما بمحافظة سوهاج

نقيب الأشراف يوجه اللجان الفرعية بالتوجه للمستشفيات لمساعدة مصابي حادث قطاري سوهاج

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

طلاب المعهد الفني الصحي بسوهاج يقدمون المساعدة لمصابي حادث قطاري سوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

عاجل.. رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطارى سوهاج

04:34 م

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد مصابي حادث قطاري سوهاج إلى 108.. والوفيات 32 حالة

04:08 م

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

05:00 م

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها